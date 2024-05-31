Bakan Bolat: Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 30,5 azaldı

Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Türkiye gri listeden çıkıyor
Türkiye gri listeden çıkıyor
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 30,5 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolar oldu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 09:50, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:56
Yazdır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Negatif takvim etkisine rağmen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, "Böylece ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 2,7 artarak 82,8 milyar dolar oldu. Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı göre yüzde 2,5 artarak 257,6 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

Bolat, nisanda ithalatın yüzde 4 artarak 29,1 milyar dolara çıktığını, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 9 azalarak 113,1 milyar dolara gerilediğini belirtti. Yıllıklandırılmış ithalatın nisanda yüzde 5,7 azalarak 350,6 milyar dolar gerilediğine dikkati çeken Bolat, Nisan 2023'te yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen ay 5,8 puan artışla yüzde 73,5'e yükseldiğini bildirdi.

Dış ticaret açığındaki gelişmelere de işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış bazda ise Nisan 2023'te 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan itibarıyla 27,3 milyar dolar azalarak 93 milyar dolara gerilemiştir."

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Bolat, dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber