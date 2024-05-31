Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar

Dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artarak 81,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,88 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde etkili oldu. Faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ülkede, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini belirtti. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğuna işaret eden Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon varil arttı. Seyahat hareketliliğinin beklendiği yaz dönemi başlangıcındaki bu artışın, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapacağı toplantıya odaklandı. Toplantıda, üye ülkelerin gönüllü olarak yaptığı ve haziran sonunda süresi dolacak günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisi uygulamasının yıl sonuna kadar uzatıp uzatmayacağı sorusunun cevabı aranacak.

OPEC+ grubunun mevcut durumda günlük 5,8 milyon varil arz kesintisi yaptığı hesaplanıyor. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamından oluşuyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,16 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 81,19 ile 79,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.