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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 18:41, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 18:41
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,67 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verileri ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

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