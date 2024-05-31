Dolar haftayı düşüşle kapattı
Güne artışla başlayan dolar, haftayı 32,21 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 17:37, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2620
|32,2630
|32,2150
|32,2160
|Avro
|35,0180
|35,0190
|35,0320
|35,0330
|Sterlin
|41,0410
|41,0560
|41,1130
|41,1200
|İsviçre Frangı
|35,6570
|35,6710
|35,7580
|35,7640
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2320
|32,3120
|32,1850
|32,2650
|Avro
|34,9780
|35,0580
|34,9920
|35,0720
|Sterlin
|40,9810
|41,9110
|41,0530
|41,2630