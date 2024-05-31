Dolar haftayı düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2620 32,2630 32,2150 32,2160 Avro 35,0180 35,0190 35,0320 35,0330 Sterlin 41,0410 41,0560 41,1130 41,1200 İsviçre Frangı 35,6570 35,6710 35,7580 35,7640 ANKARA ABD Doları 32,2320 32,3120 32,1850 32,2650 Avro 34,9780 35,0580 34,9920 35,0720 Sterlin 40,9810 41,9110 41,0530 41,2630