Altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi

'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Türkiye gri listeden çıkıyor
Türkiye gri listeden çıkıyor
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 17:49, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 18:09
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 550 milyon 843 bin 196,22 lira, işlem miktarı ise 638,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 616 milyon 855 bin 649,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.439.000,002.447,00
En Düşük2.410.000,002.326,00
En Yüksek2.444.000,002.355,00
Kapanış2.410.000,002.326,00
Ağırlıklı Ortalama2.416.692,862.343,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.550.843.196,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg)638,79
Toplam İşlem Adedi40

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber