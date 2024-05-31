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FETÖ'nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı

FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda dikkat çekici bir olay yaşandı. FETÖ şüphelisinin eşi, avukat kılığına girerek ifade işleminde yer almak istedi. Ancak bu durum polisin dikkatinden kaçmadı. TRT Haber o anların görüntüsüne ve detaylarına ulaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 11:55, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 11:51
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FETÖ'nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı

Avukat olmadığı halde avukat cübbesi giydi, FETÖ'den gözaltına alınan eşinin ifadesine girmek istedi.

Görevliler kimlik sorunca arabada unuttuğunu söyledi. Yalanı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden gözaltına alınanlar ifade işlemi için savcılığa götürüldü. Serbest meslekle uğraşan Mustafa A.'nın eşi de gözaltına alınanlar arasındaydı.

İşte o sırada dikkat çekici bir olay yaşandı.

Mustafa A. adliyeye sivil vatandaşların kullandığı kapıdan giriyor. Elinde boş bir çanta var. Giriş katta biraz oyalanıyor.

Ardından Avukat Ali A. ile buluşuyor. Her ikisi de cübbe kiralama odasına giriyor. Çıkışta elinde bir cübbenin daha olduğu görülüyor. Beraber savcılık katına çıkıyorlar.

Avukat kimliği sorulunca "Arabada unuttum" dedi

Bankodaki görevliye Avukat Ali A., "kendisinin ve Mustafa A.'nın Avukat olduğunu ve savcılıktaki ifade işlemine gireceklerini" söylüyor.

Görevliler avukat kimliğini soruyor. Mustafa A. "Kimliğimi arabada unuttum, araba da otoparkta şu an" diyor.

Kendisine kimliksiz ifade işlemine giremeyeceği belirtiliyor.

Avukat Ali A. "O zaman sen burada bekle mahkeme sorgusuna girersin" dedi.

Avukat olmadığı anlaşıldı

Ancak o esnada orada bulunan kom polisleri durumdan şüphelendi. Polislerin sorularına çelişkili cevaplar veren kişinin avukat olmadığı tespit edildi.

Avukat olmadığı halde Avukat cübbesi giyerek FETÖ yöneticiliği şüphesiyle gözaltına alınan eşinin savcılıktaki ifade işlemine girmek istedi.

Mustafa A. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

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