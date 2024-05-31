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Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kendi kimliği ile yapıcı ve etkin muhalefet yapacağını belirterek "Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim, bir niyetim yok. Kendi adıma istediğim tek şey var; CHP'yi bu seçimlerde iktidar, bir CHP'liyi cumhurbaşkanı yapalım. CHP'yi iktidar yapamazsam o gece istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım." dedi. CHP lideri Özel, 9 Haziran'dan sonra gerçekleşeceği belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin formatını da anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 13:04, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 13:05
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Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

GÖZLER ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE: "BÜYÜK HEYETLERLE BİR GÖRÜŞME DEĞİL, AYNI FORMATTA OLUR"

CHP lideri Özel, 9 Haziran'dan sonra gerçekleşeceği belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin formatını anlattı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin genel merkezine yapacağı ziyarette görüşmenin birebir gerçekleşeceğini belirterek, "Ama heyetlerde yine Namık Tan eşlik eder diye düşünüyorum. Birer büyükelçi veya uygun gördüğü bir yardımcısı not tutmak üzere bulunuyor ama esas görüşme bizim aramızda geçiyor." diye konuştu.

"CHP'Yİ İKTİDAR YAPAMAZSAM O GECE BURAYA ÇIKACAĞIM VE İSTİFA EDECEĞİM"

CHP'nin kendi kimliği ile yapıcı, etkin muhalefet yapacağını ifade eden Özel, aday tartışmasıyla milletin gündemini boşa meşgul etmeyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim, bir niyetim yok. Benim bir niyetim var, Atatürk'ün partisi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir dediysem, ben hayatımdaki en büyük hedefe ulaştım demektir. Amaç tek bu. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem. Kendi adıma istediğim tek şey var; Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seçimlerde iktidar, bir CHP'liyi cumhurbaşkanı yapalım, bu ülkeyi Gazi Mustafa Atatürk'ün vasiyet ettiği notaya sokalım. Benim işim bu partiyi iyi yönetmek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapamazsam o gece buraya çıkacağım ve istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım. Bu kadar net söylüyorum. İlk genel seçimde birinci parti yaptık. Diyorlardı ki çok kötü sonuç alacaklar, CHP tarihinin en kısa genel başkanı olacak. Ne oldu? 50 yıllık tarihin büyük bir başarısını hep beraber kazandık ve çıkıp ben kazandım demedim, ben kazanmadım ki. Hep birlikte kazandık."

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Özgür Özel, soru üzerine Türkiye'de sokak hayvanları sorunu olduğunu söyledi. "Sorunu görmemek, sorunu çözmemek demektir ve felaket getirir." diyen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'de insanlar sabah erken saatlerde çocuğunu okula yollarken ya da çalışacağı iş yerine gitmek için servisine yürürken, sabah erken saatte camiye giden yaşlı amcamız, erken saatte güç bela aldığı randevuya yetişmek için hastaneye gidecek hastalar, sokak hayvanlarının saldırması tehlikesiyle karşı karşıyalar. 'Bu tehlike yok' diyemezsiniz. Her yerde var. Bu sorunu yaşayanların dillendirip, yaşamayanların sırtını dönmesini kabul etmiyorum. Ama bu sorunun çözümü için, 'sorun sürdürülemez bir hale geldi' deyip de sokak hayvanlarını uyutma adı altında öldürmek, katletmek olmaz. Kabul edemeyiz, buna sonuna kadar direniriz."

Sorunun çözümü için bir kısırlaştırma seferberliğine ihtiyaç olduğunu aktaran Özel, barınak ve sahiplenmeyle ilgili kampanyalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Sokak hayvanlarını öldürmenin, diğer çözümlerden daha maliyetli olduğunu belirten Özel, bu yöntemi "canilik" olarak nitelendirdi.

Hayvanların çamaşır suyu enjekte edilerek öldürülmeleriyle ilgili bir niyet bulunduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çamaşır suyu enjeksiyonu saatler süren çok acılı, katlanılmayacak bir ölüm biçimi. Böyle bir caniliğe sebebiyet vermemek lazım. Meclis'in 2020 yılında 4 partinin altında imzası olan Hayvan Hakları Raporu var. Diyor ki Hayvan Hakları Fonu kurulacak. Kısırlaştırma buradan yapılacak. Bu fona para nereden gelecek? At yarışlarından, Spor Toto, Süper Loto'dan, Milli Piyango'dan ve belediyenin, kamunun topladığı vergilerden. Bunun yapılması için biz üstümüze düşen neyse yapacağız. Bir toplumsal tartışma, tansiyon yaratmadan bu sorunu 2 yıl içinde kökünden çözecek o büyük kampanyayı yapmamız lazım."

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