Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 13:57, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 13:58
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.
Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.