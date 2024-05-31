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Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 20:34, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 20:30
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gezeravcı, ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Vali Yavuz'un açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirilerek gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun." dedi.

Gezeravcı, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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