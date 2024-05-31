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Geri dönüşüm, hiç bu kadar keyifli olmamıştı

Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları enstrümanlarla konser verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 15:55, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 15:55
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Geri dönüşüm, hiç bu kadar keyifli olmamıştı

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Dede Efendi Salonu'nda gerçekleştirilen konser etkinliğine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, okul öğretmenleri, iş insanları ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda veli katılım sağladı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirilmesi, arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin okul kültürüne ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla oluşturulan perküsyon ekibi gençleri, konsere mesleklerini de dahil ederek, kendi ekipmanlarını üretti.

Programda konuşan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben de bir Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olarak öğrencilerimizin böyle güzel ve anlamlı bir projede yer almasından dolayı mutluluk duyuyorum. Tophane MTAL, yetiştirdiği öğrenciler nedeniyle Bursa ekonomisi için özel bir öneme sahip. Öğretim hayatlarında edinmeye çalıştıkları mesleklerini sanata dahil ederek, aynı zamanda çevre duyarlılığına ve geri dönüşüme dikkat çeken bu projeyi gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"Metal Teknolojisi" alanında eğitim alan ve projeye dahil olan öğrenciler okulun "Sıfır Atık" hedefini de göz önünde bulundurarak, atıkların farklı alanlarda da değerlendirileceğini sanatla birleştirerek gösterdi.

"Sıfır Atıktan Sanata" temasıyla ve "Hepimizin Bir Dünyası Var" bilincinin yerleştirilmesinin hedeflendiği projede öğrenciler, atık durumda bulunan metal eşyaları okul atölyesinde davul, trampet, bango gibi müzik aletlerine dönüştürdü. Tiyatro, televizyon ve perküsyon sanatçısı Cenk Usta'nın koordinatörlüğünde altı aylık bir sürede hazırlanan öğrencilere müzik, ritim eğitimleri verildi. Projede okul öğretmenlerinden Müdür Yardımcısı Şerife Türk, Metal Teknoloji Alan Şefi Halil Tosun, Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Güçlü Altan, Rehber Öğretmen Esma Turgut, Fizik Öğretmeni Özge Daye ve İngilizce Öğretmeni Canan Çoban da yer aldı. Öğrencilere konserde bağlamada Ferhat Gül ve Gitarda Ali Likoğlu eşlik etti.

Gecede öğrencilere tiyatro, televizyon ve perküsyon sanatçısı Cenk Usta'nın koordinatörlüğünde hazırladıkları repertuarı dinleyicilere sunarken, katılımcılar birbirinden güzel şarkılarla gecenin tadını çıkardı.

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