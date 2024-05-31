Otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı vuruldu

Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

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