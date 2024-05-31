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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişi tütün kullanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını belirterek, "Tütün içinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunur. Bu, düşünülenin ötesinde bir tehlikedir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 16:51, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 17:10
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişi tütün kullanıyor

Bakan Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinden uzak durmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Tütün içinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunur. Bu, düşünülenin ötesinde bir tehlikedir. Tütün kullanımı, başta solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler olmak üzere birçok hastalık için risk faktörüdür. Hamile ve emziren annelerin tütün kullanması çocuklarda önemli sağlık sorunlarına neden olur.

Elektronik sigaraların ortaya çıkması ise ayrı ve yanıltıcılığından ötürü önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünler zararı azaltılmış ya da sigara bırakmaya yardımcı olan araçlar değillerdir. Özellikle gençlerimizi bilinçli olmaya davet ediyoruz. Tütün ürünlerinden vazgeçmek hayatı seçmek demektir."

Bakan Koca'nın paylaşımında, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Belma Akbaba Bağcı'nın konuya ilişkin bilgilendirmelerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

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