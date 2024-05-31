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Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez artı bölgeye geçti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 18:50, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 19:23
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Merkez Bankası'nın rekor hızda rezerv birikimi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye getirdi.

Öncü verilere göre TCMB verileri haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artış gösterdi.

Hesaplamalara göre hazine mevduatı eklendiğinde rezervler 0,9 milyar dolar ile pozitif tarafa geçti.

Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti. Seçimlerden sonraki süreçte net rezervlerde hızlı toparlanma kaydedilmişti.

Böylelikle swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDİR?

Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.

Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.

SWAP ANLAŞMASI NEDEN YAPILIR?

Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.

Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDEN ÖNEMLİ?

Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.

Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.

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