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Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 21:41, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 22:00
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Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 254 milyar liralık, temmuzda 198,7 milyar liralık ve ağustosta 184,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde haziranda 151,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 254 milyar liralık, temmuzda 117,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 198,7 milyar liralık ve ağustosta 104,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 184,6 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 188,6 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 51,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 14 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 186,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,9 milyar lirasının kamuya satışlardan ve ağustosta yapılacak iç borçlanmanın 174,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 161,9 milyar lira, temmuzda 156,8 milyar lira ve ağustosta 211,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 157,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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