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İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklayarak, "Bu savaşın bitme zamanı geldi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 22:30, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 23:16
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İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirten Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, bu süreçte Hamas'ın elindeki öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu bir grup rehinenin, buna mukabil İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir bölümünün de serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı, bu ilk aşamada Gazze'ye insani yardımların günlük 600 tır seviyesine çıkarılmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

- İsrail ile Hamas kalıcı ateşkes için müzakereler yapacak

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek." diye konuştu.

Biden, taraflar arasındaki müzakere sürecinin 6 haftadan uzun sürmesi durumunda, müzakereler sürdükçe geçici ateşkesin de devam edeceğini belirtti.

İkinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktardı.

- "Bu savaşın bitme zamanı geldi"

Ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmesini beklediğini belirten Biden, "Bu savaşın bitme zamanı geldi. Yeni bir aşamaya geçme zamanı geldi." dedi.

Konuşmasında İsrail'de bazı kesimlerin Gazze'de ateşkes konusuna sıcak bakmadığını bildiğini ifade eden Biden, bu anlaşmanın İsrail'in güvenliği için önemli bir fırsat olduğunu ve bunun iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

- İsrail'e "Bu fırsatı kaybedemeyiz" çağrısı

İsrail yönetimine de seslenen Biden, "İsrail'in liderlerine bu anlaşmanın yanında durmaları çağrısını yapıyorum. Ömür boyu İsrail'e bağlılığı olan ve savaş zamanı İsrail'e giden tek Başkan olarak söylüyorum: Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'in "sonsuz savaş" ya da "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını, bunun yerine içinde Filistinlilerin de olacağı daha kapsamlı bir planla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın artık İsrail'e yönelik "7 Ekim benzeri büyük bir saldırı yapacak kabiliyetinin kalmadığını" ifade eden Biden, bunun İsrail'in ana hedeflerinden biri olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki "çatışmalarda" çok fazla sayıda masum Filistinli sivilin öldürüldüğüne ve bunların içinde ciddi sayıda çocuğun da bulunduğuna işaret eden Biden, İsrail'in geçen hafta sonu Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan görüntülerin çok üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.

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