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1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 00:02, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:05
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1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçını Güney Kore ile yapacak.

(Arlington/21.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i konuk edecek.

(Mersin/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

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