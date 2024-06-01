Sakarya Nehri'nde koku alarmı
Sakarya Nehri'ne zehirli atık bırakıldığı iddiası AFAD ekiplerini alarma geçirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 07:14, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 07:06
Nehirde inceleme başlatıldı. Sakarya Valiliği, ilk ölçümlerde nehir suyu değerlerinin tehlike sınırının altında çıktığını açıkladı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nden gelen koku vatandaşları sokaklara döktü.
Kimyasal madde döküldüğü iddia edilen nehir ve çevresine AFAD başta olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı. Sakarya Nehri'nden örnekler alındı. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk ölçümlerde nehir suyu değerlerinin tehlike sınırının altında çıktığı ifade edildi.