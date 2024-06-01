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AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor

Yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek olan AK Parti, dün kampa girdi. Kampta 2028'in yol haritası masaya yatırılacak. Öte yandan Genel Merkez ve TBMM çalışmaları da masada olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 07:35, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 07:35
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AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti, yerel seçim sonuçlarını masaya yatırmak için Kızılcahamam'da kampa girdi. Dün başlayan ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katıldığı "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yarın sona erecek.

BAKANLARDAN SUNUM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kampta parti teşkilatına seslenecek ve ardından kapalı oturumlara geçilecek. İlk etapta Genel Başkan Vekili Efkan Ala moderatörlüğünde "Genel Merkez Çalışmaları Oturumu" ve Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde "TBMM Grup Çalışmaları Oturumu" gerçekleştirilecek. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Eğitim Oturumu"nda teşkilata yeni müfredatı anlatacak.

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde ilgili bakanlıklarca "Ekonomi, Enerji ve Tarım Oturumu" gerçekleştirilecek. Yarın ise Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı moderatörlüğünde "Adalet, Güvenlik ve Dış Politika Oturumu", ilgili bakanlıklar tarafından gerçekleştirilecek. Birçok bakan bu oturumlarda sunum yapacak.

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