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LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 09:17, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:18
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LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

- Öğrencilerin en geç saat 09.00'da binada hazır bulunmaları gerekiyor

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

- İki oturum halinde yapılacak

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.

- Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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