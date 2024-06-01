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Gazze'de can kaybı 36 bin 379 oldu, bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail bombardımanının 239 gündür devam ettiği Gazze'de can kaybı 36 bin 379'a yükseldi. Ayrıca bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 13:12, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:10
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Gazze'de can kaybı 36 bin 379 oldu, bir çocuk daha açlıktan öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 36 bin 379 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Bakanlık, yaralı sayısını ise 82 bin 407 olarak açıkladı.

Açıklamaya göre son 24 saat içinde 95 Filistinlinin hayatını kaybetti ve 350 Filistinli de yaralandı.

Bakanlık, binlerce cansız bedenin de büyük olasılıkla enkaz altında kaybolduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.

Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı bildirilirken, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor" denildi.

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