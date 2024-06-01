Bu okul kendi enerjisini üretecek

Hayırsever iş adamı Özhan Olcay'ın annesi adına anahtar teslimi olarak yaptıracağı 24 sınıflı "Esin Olcay Anadolu Lisesi ve Spor Salonu" yapım protokolünü Vali Selçuk Aslan ile iş adamı Özhan Olcay arasında imzalandı.

Valilik Kampüsünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, yapılacak okulun standartların dışında bir okul olacağını belirterek, "İlimizin önemli gündem maddelerinden olan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin deprem nedeniyle yıkılan binasının yenilenmesi noktasında da bakanlığımız yatırım programı çerçevesinde ihale süreçlerini başlamıştık. İhale sürecini gerçekleştirdik, ancak farklı bir gelişme ile karşı karşıya kaldık. İlimizin değerli yatırımcılarından Özhan Olcay bize başvurarak annesi Esin Olcay adına 24 derslikli bir okul ve spor salonunu yaptırma düşüncesinde olduğunu ifade etti. Özhan beyin Pekintaş Şirketi olarak güneş enerjisi panelleri ürettiklerini biliyoruz. Yaptığımız istişarelerimiz sırasında standart bir okulu ve spor salonunu yapmak yerine yeşil enerji konseptinde, sürdürülebilirlik konseptinde bir bina yapılmasını öngördük. Okulumuz akıllı okul modelinde, kendi enerjisini kendisi üretebilen, güneş enerjisi panelleri ile ısınmasını ve enerjisini elde edebilecek bir konsept olabilir mi diye istişare ettik. Bunu da çok sempati ile karşıladılar. Örnek olabileceğini belirttiler. Hatta okulun bundan sonra hamiliğini üstlenme, okul adına bir vakıf kurularak okulu sürekli yanında olma arzusunu dile getirdiler. Kısa bir süre içerisinde kazmayı vurup 2025 Eylül ayındaki akademik açılış sırasında yeni okul hizmet binasında eğitim öğretime başlamak" dedi.

Okul 2025'te açılacak

Hayırsever iş adamı Özhan Olcay, yapacakları okulun temelini en kısa sürede atıp 2025 yılı eğitim öğretim döneminde açacaklarının müjdesini vererek "Düzce'de önemli bir eksik olarak gördüğümüz bu noktada valimize biz ne yapabiliriz, eğitim konusunda insanlarımıza şehrimize ne şekilde katkı verebiliriz diye danışmak için ziyarette bulundum. Valimiz desteği, Bakanımızın da onayı ile şu anda bu protokolü imza altına almak üzere beraberiz. En kısa sürede başlayıp, en süratli şekilde bitirip kaliteli Düzce'ye yakışan Düzce'den dünya insanı yetiştirebilecek dünya standartlarında eğitim verecek Sadece kriterleri ve müfredatı değil aynı zamanda geleceğe birey olarak gençlerimize en iyi şekilde hazırlayacak bir eğitim yuvasına bir okulu değil bir kampüsü hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın emrine sunmak istiyorum. Manevi katkısıyla en hızlı şekilde bu ağır yükün büyük sorumluluğun altından en iyi şekilde gelmeye gayret edeceğiz. Hızlı bir proje incelemesi, projelerin tamamlanmasıyla birlikte gene inşallah birlikte olacağımız bir temel atma ile çalışmalarımıza başlayacağız. Annem Esin Olcay adına bu hayrı yapmak istediğimizi ifade ediyorum. Allah kısmet ederse 2025 senesinin eğitim-öğretim dönemi başlangıcında kendisine kurdeleyi kestirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.