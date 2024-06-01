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Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifine göre havalimanlarında elle arama şartı getiriliyor. Elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 16:17, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:18
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Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak

AK Parti, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngören ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini belirtti.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.

Teklifte yer alan düzenlemeler şu şekilde:

* Havalimanı girişinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Ancak kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.

Üst ceza limini 500 bine kadar çıkarılacak

Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya verilen süre içerisinde şartları yerine getirememeleri durumunda ilgili sahada hizmet veremeyecek. Aykırı hareket edenlere Bakanlık veya liman başkanlığı tarafından 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.

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