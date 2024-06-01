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Türk Ulaşım-Sen ,DHMİ çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor!

DHMİ'de yetkili sendika olan Türk Ulaşım-Sen, 31 Mayıs 2024 tarihinde TBMM'ye sunulan, Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan bazı hususların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 10:05, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:52
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Türk Ulaşım-Sen ,DHMİ çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor!

DHMİ'de yetkili sendika olan Türk Ulaşım-Sen DHMİ personelinin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na bir çağrıda bulundu

Türk Ulaşım-Sen DHMİ personelinin çözüm bekleyen sorunlarını şu şekilde sıraladı

DHMİ ÇALIŞANLARI, TEK BİR UNVANA YÖNELİK DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYOR, ÇALIŞMANIN TÜM DHMİ ÇALIŞANLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİ İSTİYOR.

31.05.2024 tarihinde, Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Sunulan teklifin 26. Maddesinde Hava Trafik Kontrolörlerinin ücret gruplarında değişiklik yapılması teklif edilmiştir.

DHMİ'nin tüm unvanları ve çalışanları, havalimanlarında sunduğu üstün hizmetlerle, ülkemizi dünya sivil havacılığının lideri haline getirmiş ve Türkiye'nin uluslararası havacılıkta söz sahibi ve önemli bir aktör olarak konumlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

DHMİ'nin bu başarısı, gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle görevlerini başarıyla yapan, emek vererek ve alın teri akıtarak çalışan tüm DHMİ Çalışanlarımızın sayesindedir.

Bu nedenle, Meclis gündemine getirilen ve sadece belirli bir unvanı kapsayan bu teklif asla kabul edilemez.

'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU'na sesleniyoruz.'

DHMİ'de çeşitli unvanlarda görev yapan birçok arkadaşımız, yıllardır özlük ve sosyal haklarında bir takım iyileştirmelerin yapılmasını sabırla beklemektedir. Yıllardır süregelen ve çözüm bekleyen bu sorunlar, bir çığ gibi büyümüştür. Ancak, hiçbir DHMİ Çalışanı arkadaşımız, çözüm bekleyen birçok sorununa rağmen, ekmek yediği kurumuna zarar vermeyi aklının ucundan geçirmemiştir.

Hal böyle iken, sendikal temeli olmayan, kuruluş ilkesi ve felsefesi bulunmayan sadece belirli bir meslek grubuna hitap eden sözde sendikaların, kurumlarımıza ve çalışanlarımıza zarar veren tehditkar bir dil ve eylemlerde bulunduğuna şahit olmaktayız. Tehdit ederek hak elde etmeye çalışmak, bu tehdit dilini de dikkate alıp, kurumda ve iş kolundaki yetkili sendikaların görüşleri alınmadan, sadece belirli bir kesimin taleplerinin gündeme alınmasını asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında, servis hizmetlerinin kaldırılırken, zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılması yasaklanmışken, giyim yardımı kaldırılırken ve lojmanlar ile ilgili düzenlemeye gidilirken, ayrıca, memurlarımız ve emeklilerimiz ekonomik darboğazda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, tek bir unvana yönelik olan ve maaşlarında ciddi artış sağlayacak olan bu düzenleme, iş barışını bozacak ve DHMİ Çalışanlarının tepkisini çekmiştir.

'DHMİ bir bütündür, hiçbir unvan diğer unvanlardan ayrılamaz. Kimseye ayrıcalık tanınamaz'

Tüm DHMİ Çalışanları, sadece bir kesimin değil, ülkemize hiçbir maddi yük getirmeyen, aksine tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bu dönemde ülkemize döviz girdisi sağlayacak Havacılık Tazminatındaki adaletsizliklerin giderilmesini ve tüm sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasını bekliyor..

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