50 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü yangında 2 gözaltı

Doğan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Arazinin yapısından dolayı ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangına havadan da 6 helikopter ile 4 uçak destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çatı inşaatında kaynak yapıldığı esnada çıktığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.