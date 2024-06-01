Fenerbahçe, Mourinho'nun İstanbul'a gelişini duyurdu

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı. Videoda konuşan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

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