Fenerbahçe, Mourinho'nun İstanbul'a gelişini duyurdu
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 23:50, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 23:49
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı. Videoda konuşan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.