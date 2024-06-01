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Bakan Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 21:12, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 21:13
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Bakan Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Bakan Tekin, yarın yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan herkese kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olmasını temenni eden Tekin, "Yarın gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, öğrencilerime başarılar diliyor ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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