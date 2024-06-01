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Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale eden ekip sayısı 71'e çıkarılırken, yangın nedeniyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 22:16, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:18
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Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER'de takip ediliyor. Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.

Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak'a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.

Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu. Öte yandan havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu.

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