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Okulda boğazına erik kaçan öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'de 22 gün önce okulda boğazına erik kaçması sonucu hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 22:57, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 23:27
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Okulda boğazına erik kaçan öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Konuralp İlkokulu'nda 10 Mayıs'ta derste boğazına kaçan erik kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çıkarılan ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilen 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan (7), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesinin Nevşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Acımız büyük. Konuralp 1. sınıf öğrencimiz Hiranur Kalkan vefat etmiştir. Küçük meleğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemizin, sevenlerinin ve eğitim camiamızın başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'ın (7) 10 Mayıs'ta derste boğazına erik kaçmış, nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istemişti.

Bu sırada ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük kız, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

Boğazına kaçan erik çıkarılan ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

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