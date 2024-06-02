Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
YKS maratonunda geri sayım başladı
YKS maratonunda geri sayım başladı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu

Başıboş köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi gündemdeyken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna bir köpek oturtarak tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 00:01, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:01
Yazdır
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu

Ülkenin son dönemlerde en büyük sorunlarından olan başıboş köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bu çalışmayı destekleyen ve karşı çıkanlar mevcut.

TBMM gündemine kadar ilerleyen süreçte dikkat çeken olaylar da yaşanıyor.

- Makam koltuğuna köpek oturttu

O tepkilerden biri de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den geldi. Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk"

Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!

Lal Denizli 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den aday olarak yüzde 53 oy almış ve seçimleri kazanmıştı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber