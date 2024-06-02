'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
YKS maratonunda geri sayım başladı
YKS maratonunda geri sayım başladı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, okyanusların çok ısınması anlamına gelen El Nino'nun halen devam ettiğini ancak yavaş yavaş etkisini kaybettiği belirtip, "Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir ve soğumaya dönüş olacaktır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 14:43, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:43
Yazdır
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.

'SICAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ'

Bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor" diye konuştu.

"Sıcaklardan korkmayacağız" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük" ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ YAVAŞ HAVA SICAKLIKLARI TEKRAR NORMALE DÖNECEKTİR'

Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır" dedi.

'ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ'

Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."

Haritalarla il il hava durumu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber