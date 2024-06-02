Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."