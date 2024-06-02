Fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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