Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzaladıktan sonra İstanbul'a geldi.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu olarak görev yaptıktan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetici adayı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Londra'dan yola çıktı.

2+1 yıllığına imza attı

Wembley Stadı'nda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekilerle bir araya gelen 61 yaşındaki Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Mourinho, akşam saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarla buluşacak.