Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Özel uçakla İstanbul'a gelen Mourinho, akşam saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarla buluşacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 15:18, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:19
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzaladıktan sonra İstanbul'a geldi.
Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu olarak görev yaptıktan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetici adayı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Londra'dan yola çıktı.
2+1 yıllığına imza attı
Wembley Stadı'nda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekilerle bir araya gelen 61 yaşındaki Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
Özel uçakla İstanbul'a gelen Mourinho, akşam saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarla buluşacak.