Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

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