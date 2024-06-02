Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 15:35, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:31
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.