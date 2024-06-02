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YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler hakkında açıklama yaptı. Yener, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 15:36, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:37
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YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

KAÇ SANDIK KURULDU

Kayseri/Pınarbaşı: Sandık sayısı 141. Seçmen sayısı 18 bin 960.

Urfa/Hilvan: Sandık sayısı 124. Seçmen sayısı 27 bin 686.

Aksaray/Güzelyurt: Sandık sayısı 9. Seçmen sayısı 2 bin 32.

Sivas Yıldızeli/Güneykaya: Sandık sayısı 5. Seçmen sayısı bin 147.

Kırklareli Lüleburgaz/Büyükkarıştıran: Sandık sayısı 16. Seçmen sayısı 4 bin 950.

Dersim/ Peri: Sandık sayısı 10. Seçmen sayısı bin 700.

Aksaray/Sağlık: Sandık sayısı 7. Seçmen sayısı bin 784.

31 MART SONUÇLARI

Kayseri/Pınarbaşı: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Urfa/Hilvan: DEM Parti 6 bin 960, AK Parti 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray/Güzelyurt: İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli/Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy

Kırklareli Lüleburgaz/Büyükkarıştıran: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Dersim/Peri: CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray/Sağlık: MHP 763 oy, AKP 762 oy

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