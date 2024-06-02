Bonn İklim Değişikliği Konferansı başlıyor

İSTANBUL (AA) - BM İklim Değişikliği Konferansı'na hazırlık niteliğindeki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın 60'ıncısı, iklim krizi kaynaklı kayıplar ve hasarlar ile uyum süreçleri gündemiyle 3 ile 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde düzenlenen konferans, Almanya'nın Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi'nde 3 Haziran'da başlayacak.

Konferans kapsamında 10 gün boyunca gerçekleştirilecek toplantılarda, en önemli iklim organizasyonu kabul edilen ve bu yıl 11-22 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) öncesi, geçen bir yılda iklim krizine karşı atılan adımlar değerlendirilecek.

Ülke delegeleri ve sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin katılması beklenen konferansın ana gündemini iklim finansmanı, Ulusal Katkı Beyannamelerinin (NDC) sunumlarında kaydedilen gelişmeler, iklim uyum planları ve adil geçiş süreçleri oluşturacak.

Konferans boyunca finans başlığı altında ele alınması beklenen konuların başında, emisyon azaltımlarının maliyet etkin bir şekilde başarılmasını hedefleyen karbon emisyon ticareti çalışmalarındaki gelişmeler ile iklim kriziyle mücadelede ihtiyaç duyulan finansmanlar için kaynak araştırmalarının durumu bulunuyor.

Paris İklim Anlaşması ile birlikte anlaşmaya taraf ülkelerin eylem planları kapsamında sunmayı taahhüt ettikleri Ulusal Katkı Beyannamelerinin sunulma süreci ana başlığı altında ise beyannamelerin hazırlanma aşamasında taraflara sağlanacak teknik destekler yer alıyor.

Yılaşırı Şeffaflık Raporları'nın (BTR) hazırlanma süreçlerinin de öne çıkan bir diğer başlık olması bekleniyor. Paris Anlaşması gereği alınan kararlar doğrultusunda ülkelerin iklim krizi karşısında attıkları politik adımları, aldıkları önlemleri, uyum çalışmalarını, finansal durumlarını ve ulusal katkı beyannamelerindeki ilerlemeleri kapsayan şeffaflık raporlarının her 2 yılda bir sunulması kabul edilmişti. Bu bağlamda ilk sunumun 31 Aralık 2024'te yapılması planlanırken konferansta bu konudaki ilerlemeler ele alınacak.

Başta ekonomik ve toplumsal zararlar olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri ve iklim krizi karşısındaki uyum çalışmaları gündemdeki başlıklardan biri olacak. Bu noktada taraf olan ülkelerce hazırlanan ve birçok sektörü kapsayan Ulusal Uyum Planları (NAP) değerlendirilecek.

- Komite başkanlarından ortak mesaj

Uygulama Alt Komitesi Başkanı Nabeel Munir ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi Başkanı Harry Vreuls konferans öncesinde ortak bir mesaj yayımladı. 2024?ün İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için kritik bir yıl olduğunun altı çizilen mesajda, "Çünkü bu yıl, tarafların ilk kez Yılaşırı Şeffaflık Raporlarını sunacakları ve gelecek yıl paylaşacakları ulusal katkı beyannamelerinin temellerini atacakları yıl olacak." denildi.

Bu nedenle 2024'te gerçekleştirilecek toplantılarda daha somut adımlar atılmasının gerekli olduğu vurgulanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Müşterek hedeflerimizi ve çıkarlarımızı aklımızda tutarak taraflara, oturumlardan önceki zamanı, kendi konumları üzerinde düşünmeleri, köprülerin kurulabileceği ve tavizlerin verilebileceği alanları keşfetmeleri ve ileriye yönelik potansiyel yolları belirlemeleri için kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Biz ise başkanlık yetkisine sahip görevliler olarak tarafların Bonn?da olumlu sonuçlara ulaşılmasına yardım etmek için her türlü çabayı göstereceğiz."

