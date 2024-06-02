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Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

Şanlıurfa'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Sürücü görevli personeli tahliye ederken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 15:55, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:56
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Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

Hilvan'da seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü.

Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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