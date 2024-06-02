Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesininin kırsal Uluderbent Mahallesi'nde düzenlene kiraz festivali kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' düzenlendi. En çok kiraz yiyen iki kardeşten biri birinci, diğeri ikinci oldu

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:07, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:08
Yazdır
Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesininin kırsal Uluderbent Mahallesi'nde düzenlene kiraz festivali kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' düzenlendi. 20 yarışmacının katıldığı yarışmada 10 dakikada en çok kirazı yiyen iki kardeşten Adem Gökçen birinci, Dursun Gökçen ikinci olurken, üçüncülüğü ise Serkan Kıyak elde etti.

Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali Bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortejle başladı. Cadde boyunca esnaflar tarafından stantlar kuruldu. Festival kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' yapıldı. Yarışmada kirazlar birer kilogram olacak tabaklara hazırlandı. 10 dakikada en fazla kirazın yenilmesinin hedeflendiği yarışmaya 5'i kadın 20 kişi katıldı. Sadece bu içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Adem Gökçen 2 kilo 452 gram kiraz yiyerek birinci, ağabeyi Dursun Gökçen ise 2 kilo 282 gram yiyerek ikinci oldu. Toplam 2 kilo 176 gram kiraz yiyen Serkan Kıyak ise üçüncülüğü elde etti. İzleyenler, tutuktları yarışmacıları yarışma boyunca taktikler verip, tezahurat yaparak destekledi. Yarışmada birinci olan yarım, ikinci olan çeyrek, üçüncü olan ise gram altınla ödüllendirildi.

'ULUDERBENT'İN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TANITMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yarışmada dereceye giren yarışmacılar, Uluderbent Mahallesi'nin kirazının tanıtımına destek veren etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Uluderbent Mahallesi'nin kirazıyla meşhur bir yer olduğunu belirtip, "Bu bölgede üreticilerimiz alın terlerini damlatarak, bu güzel kirazları yetiştiriyorlar. Biz de her yıl burada festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Yarışmada gördük ki Uluderbent'te çiftçilerimiz kiraz yemekte başarılı oldukları gibi, yetiştirmekte de başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber