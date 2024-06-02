Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Balıkesir Bandırma'da, yük treninin çarptığı 74 yaşındaki Hasan G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Makinistler gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:40, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:41
BALIKESİR (AA) - Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bandırma- Kuşcenneti istikametinde seyir halindeki tren aniden raylara çıkan Hasan G'ye (74) çarptı.
Sağlık ekiplerince Hasan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Makinistler gözaltına alınırken Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.