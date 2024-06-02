Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan tarih öğretmeni Mehmet Kınna (26), arkadaşlarıyla piknik yapmak için Uludere ilçesinin Şenoba beldesine gitti.

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