Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan Ümit Milli Takımı kadrosuna alındı

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ve stoper Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı.

Her iki futbolcumuz da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takımımızın kampına yeniden katılacak."