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Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz." dedi. Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 18:35, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:58
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Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz." dedi.

Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da bildirdi.

Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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