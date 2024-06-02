TIR dorsesinden 75 göçmen çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde TIR dorsesinde yakalanan 75 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 18:44, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:43
Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri tırı durdurdu.
TIR'da yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, TIR yedi emin otoparkına çekildi.