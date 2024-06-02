Yenilenen seçimlerde 2 belediyeyi AK Parti kazandı
Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.
Gelen ilk sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
AK Parti Tunceli İl Başkanı'n paylaşımı;
YSK tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verilen Akpazar beldemizde,Dr. Sercan ÖZAYDIN (@Dr_Sozaydin) June 2, 2024
Hemşehrilerimizin teveccühü ile Seçimi güçlü farkla kazanan Ali Aydın Başkanımızı,
İlçe Başkanımız Süleyman Canpolat Beyefendiyi,
Günlerce emek veren kıymetli Mazgirt İlçe Teşkilatımızı,
Beldedeki. pic.twitter.com/oJZNlyICiB
AK Parti Sivas İl Başkanılığı'nın paylaşımı;
Teşekkürler Güneykaya ! 🇹🇷AK PARTİ SİVAS (@akpartisivasil) June 2, 2024
Yıldızeli Güneykaya Beldemizde hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Adayımız Hüseyin Kırışkuzu'yu tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/WMP5nQuWZN