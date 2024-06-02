Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Gelen ilk sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Tunceli İl Başkanı'n paylaşımı;

YSK tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verilen Akpazar beldemizde,



Hemşehrilerimizin teveccühü ile Seçimi güçlü farkla kazanan Ali Aydın Başkanımızı,



İlçe Başkanımız Süleyman Canpolat Beyefendiyi,



Günlerce emek veren kıymetli Mazgirt İlçe Teşkilatımızı,



Beldedeki. pic.twitter.com/oJZNlyICiB Dr. Sercan ÖZAYDIN (@Dr_Sozaydin) June 2, 2024

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın paylaşımı;

Teşekkürler Güneykaya ! 🇹🇷

Yıldızeli Güneykaya Beldemizde hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Adayımız Hüseyin Kırışkuzu'yu tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/WMP5nQuWZN AK PARTİ SİVAS (@akpartisivasil) June 2, 2024

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nın paylaşımı;