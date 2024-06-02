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Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı

Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı. Ayrıca Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 20:25, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:40
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Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Gelen ilk sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Tunceli İl Başkanı'n paylaşımı;

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın paylaşımı;

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nın paylaşımı;

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