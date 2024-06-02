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Temizlik görevlisinin hatası yüzünden yenilenen seçimi mevcut muhtar kazandı

Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilerek tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 19:11, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:15
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Temizlik görevlisinin hatası yüzünden yenilenen seçimi mevcut muhtar kazandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilerek tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Yenilenen seçimlerde 4 muhtar adayı yarıştı.

Seçmenler mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, AA muhabirine, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

-Mevcut muhtar yarışı önde bitirdi

Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, 575 seçmenin oy kullandığı seçimde sayıma geçildi.

Resmi olmayan sonuca göre seçimi 326 oy alan Turhan Özgünden kazandı.

Özgünden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Seçimi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özgünden, "Önceki seçimde bazı aksaklıklar çıkmıştı. Bu seçime de azalarımızla ve ailemle iyi hazırlandık. Mahalle halkı bizim bir dönem daha çalışmamızı istedi. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Katılımın az olmasını bekliyorduk. Yüzde 40'a yakın bir katılım oldu. Beni sevenler geldi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

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