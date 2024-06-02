Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi

Yakınları tarafından Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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