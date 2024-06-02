Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Ana sayfaHaberler

Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 21:15, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:18
Yazdır
Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

NEVŞEHİR (AA) - Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren, Düzce'deki Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan için Avanos Taziye Evi önünde tören düzenlendi.

Kalkan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Avanos İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kalkan'ın ailesi ve ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Hiranur Kalkan'ın, 10 Mayıs'ta okulda bulunduğu sırada boğazına erik kaçmış, nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istemişti.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber