Adana'da termometreler 40 dereceyi aştı

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar bir anda bastıran sıcak nedeniyle tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı.

Alapınar Mesire Alanı'nda gençler doğal kaynak suyuna girerek serinlerken, Dağılcak Tabiat Parkı'nda ise aileler hem kaynak suyunda serinledi, hem de piknik yaptı