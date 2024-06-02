Çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu

Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Ana sayfaHaberler

Çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu

Batman'da serinlemek için çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti. Dalgıçlar yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Basütçu'nun cansız bedenine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 22:09, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:10
Yazdır
Çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu

Batman'da Doluca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Seher Basütçu (10) ve akrabası Beyzanur Akman (14) serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar Akman'ı sudan çıkarırken Seher Basütçu ise akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Basütçu'nun cansız bedenine ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber